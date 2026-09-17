В Запорожской области военные ВС РФ испытали новейший беспилотник

Вооруженные силы РФ применили новый беспилотник-разведчик в районе Орехова Запорожской области для уничтожения реактивной системы залпового огня и опорного пункта противника. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Лебедь в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Отмечается, что дрон обеспечивает контрбатарейную борьбу благодаря вертикальному взлету и рабочей высоте свыше двух тысяч метров. Он отличается увеличенной дальностью полета и улучшенным обзором, а современная камера с функцией зума фиксирует детонацию и выходы вражеских орудий для передачи точных координат на командный пункт.

После этого расчет артиллерийской установки «Гиацинт» наносит точный удар по выявленным целям. Боевой тандем артиллеристов и операторов FPV-дронов группировки Восток ликвидировал пункт управления беспилотниками противника в Омельнике, а тяжелым калибром была уничтожена скрытая огневая позиция и подвал с личным составом неприятеля.

Ранее ВКС России бомбами ФАБ поразили скрытые позиции ВСУ в Харьковской области.