Саратовская область 19 ноября подверглась атаке ВСУ. В результате погибли люди, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его данным, удары были нанесены по гражданским объектам в Красноармейском районе. Из-за действий ВСУ погибли три человека, еще двое получили ранения.

«Все оперативные службы направлены на место», — сообщил глава региона в мессенджере «Макс».

Он также уточнил, что угроза атаки с воздуха сохраняется, в связи с чем локально могут работать системы оповещения.

Ранее сообщалось о том, что из-за ракетной опасности в Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта. Горожане могли воспользоваться метрополитеном, который продолжал работать. Мэр города Иван Носков призвал жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников.