План по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы России на 2026 год выполнен на 89,3%. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

По его словам, соответствующий показатель достигнут к середине ноября. Горемыкин рассказал о ходе выполнения плана в интервью газете «Московский комсомолец».

До полного выполнения установленного задания по набору военнослужащих по контракту остается 10,7 процентного пункта.

Ранее премьер‑министр Баварии и председатель Христианско‑социального союза Маркус Зедер заявил о необходимости вернуть в Германии обязательный воинский призыв.