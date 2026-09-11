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В Крыму задержали брата с сестрой по подозрению в госизмене

Виктор Крутов / АиФ
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали брата и сестру по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

«Брат и сестра из республики предстанут перед судом по обвинению в государственной измене», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, женщина установила связь с представителем Вооруженных сил Украины. Позже она привлекла к этой незаконной деятельности своего родного брата.

Подозреваемые прибыли в Сакский район для извлечения фугасного взрывного устройства из тайника. В этот момент их задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Уголовное дело направят для рассмотрения в Верховный суд Крыма. Другие подробности расследования в ведомстве не раскрывают.

Ранее в Тамбовской области ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в передаче сведений о военных объектах украинской стороне.
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