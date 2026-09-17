В Калифорнии пёс Нэш принял грабителя за гостя и стал носить ему игрушки

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) грабитель проник в частный дом, где его встретил 40-килограммовый золотистый ретривер по кличке Нэш, который принял злоумышленника за гостя и несколько раз приносил ему игрушку. Об этом сообщает NBC 7, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел в начале месяца в районе Шерман-Хайтс. По имеющимся данным, неизвестный использовал приставную лестницу, чтобы попасть через открытое окно на второй этаж здания. Хозяин жилища Данте Роули и члены его семьи наблюдали за происходящим дистанционно через систему видеонаблюдения.

«Оказавшись внутри, он, судя по всему, чувствовал себя как дома», — отмечается в репортаже.

Согласно информации телеканала, вор разделся до пояса, снял обувь, устроился на скамье в прихожей и пообедал, взяв из холодильника хозяев йогурт, индейку и сыр.

Спустя полчаса на место происшествия прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого. Примечательно, что собака проявила аналогичное дружелюбие и к стражам правопорядка, также попытавшись с ними поиграть.

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