Из двух собак вытащили 673 иглы после нападения дикобраза

В американском штате Северная Дакота две бродячие собаки получили серьезные травмы после встречи с агрессивным дикобразом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание People.

Когда сотрудники приюта для животных нашли псов, они были утыканы иглами и ходили так несколько дней. Из-за этого собаки почти не могли есть и пить.

В ходе осмотра ветеринары увидели, что иглы застряли в лапах, морде, груди и даже суставах собак. Под наркозом из животных извлекли 673 иглы. Еще несколько игл дикобраза вошли очень глубоко, из-за чего их пока не достали.

Врачи рассчитывают, что в течение нескольких недель иглы поднимутся к коже и их можно будет удалить.

Напомним, в ЯНАО отставший от матери медвежонок набросился на собак и покусал их.