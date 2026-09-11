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Из двух собак вытащили 673 иглы после нападения дикобраза

magnific.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В американском штате Северная Дакота две бродячие собаки получили серьезные травмы после  встречи с агрессивным дикобразом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание People.

Когда сотрудники приюта для животных нашли псов, они были утыканы иглами и ходили так несколько дней. Из-за этого собаки почти не могли есть и пить. 

В ходе осмотра ветеринары увидели, что иглы застряли в лапах, морде, груди и даже суставах собак. Под наркозом из животных извлекли 673 иглы. Еще несколько игл дикобраза вошли очень глубоко, из-за чего их пока не достали. 

Врачи рассчитывают, что в течение нескольких недель иглы поднимутся к коже и их можно будет удалить.

Напомним, в ЯНАО отставший от матери медвежонок набросился на собак и покусал их. 
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