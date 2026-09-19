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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Соцсети
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В трех городах, двух муниципальных округах и одном районе Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. Об этом объявил глава региона Игорь Кобзем. 

Он уточнил, что режим повышенной готовности действует в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах и Нижнеудинском районе. 

«Всем муниципальным образованиям региона, где участились случаи выхода медведей к населенным пунктам, рекомендовано ввести режим повышенной готовности», – предупредил иркутский губернатор.

17 сентября медведь напал на троих сборщиков ягод в Киренском муниципальном округе. Один мужчина сбежал, двое погибли. Ранее здесь же медведь задрал мужчину.

Ранее в Иркутской области ввели запрет на выход в лес из-за активности медведей. Ежедневно в регионе фиксируют от 50 до 60 выходов хищников к населенным пунктам.  В области уже ликвидировали 176 животных. Всего планируется отстрелять 353 особи.
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ОбществоИркутская областьнападение медведей на людейрежим повышенной готовностиИгорь Кобзев
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