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В ДНР наземный робот ВС РФ продолжил путь с грузом после атаки дрона ВСУ

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Наземный робот ВС РФ успешно доставил провизию и бензин на передовую на добропольском направлении в ДНР после атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом рассказал командир роты наземных робототехнических комплексов ВС России Александр Акимов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Военный уточнил, что оператор вражеского дрона промахнулся и не попал по цели. Однако осколками посекло только перевозимый груз, что не помешало технике проехать около десяти километров и достичь цели.

В подразделениях морской пехоты такие дистанционно управляемые машины применяют для перевозки боеприпасов на расстояния до 35 километров, а также используют наземные комплексы для преодоления минных полей и поражения инженерных сооружений. Параллельно в этом районе работают расчеты разведывательно-ударных беспилотников группировки «Центр», которые наносят удары по логистике противника и отслеживают перемещение военной техники с железнодорожных станций. Заместитель командира роты Никита Савельев отметил, что операторы обеспечивают наступление штурмовых групп и перекрывают пути снабжения вражеских войск.

Ранее бойцы ВС РФ раскрыли детали освобождения Розовки в Запорожской области.
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