Сотрудники полиции в Британии не смогут брать отпуска в период проведения саммита Группы семи (G7) и чемпионата Европы по футболу летом 2028 года, сообщила газета The Daily Telegraph.

Спортивный турнир, который также охватит Ирландию, состоится в королевстве с 9 июня по 9 июля. Кроме того, на первую половину лета намечен саммит G7. В 2028 году Британия будет председательствовать в «Большой семёрке», в связи с чем проведёт у себя встречу стран-участниц организации.

Для обеспечения общественного порядка власти хотят привлечь все ресурсы, которыми располагает полиция. Журналисты уточнили, что отпуск смогут взять только те сотрудники, у которых в указанные даты намечается бракосочетание или пополнение в семье.

Издание также обратило внимание, что прежде полиция Британии не вводила подобные запреты в масштабах всей страны.

Напомним, в ноябре 2025 года газета The Guardian написала о росте числа агрессивных футбольных болельщиков среди подростков в Соединённом Королевстве. Клубы по всей стране начали сообщать о беспорядках, устраиваемых фанатами, не достигшими совершеннолетия.