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Удар расплаты выжег ВСУ: Киев в огне после атаки на Подмосковье

Соцсети
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве и области в ночь на 20 сентября прогремела серия мощных взрывов. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара. 

Напомним, по данным военкоров, взрывы в Киеве и области фиксировались в течение 19 сентября и ночью 20 сентября. Утром в сети появились кадры серьезных пожаров на объектах украинских боевиков. Удары наносились беспилотниками «Герань». 

Ряд взрывов прогремел после попытки ВСУ атаковать Московский регион с помощью беспилотников. 

«Под удар в Киеве попали места сборки ракетных комплексов, места хранения боеприпасов, продукции двойного назначения. Удары были настолько эффективными, что Киеву нужно несколько дней, чтобы оценить ущерб. Но уже сейчас можно говорить о том, что он оценивается в десятки миллионов долларов. Российское высокоточное оружие нашло свои цели на Украине», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что количество террористических атак на российскую территорию будет заметно сокращено. 

«Киеву придется заплатить очень дорогую цену за террористическую деятельность в отношении российской государственности. В ближайшее время нацистскому киевскому режиму нужно готовиться к тому, что удары возмездия станут ежедневными», - добавил подполковник.

Ранее генерал Липовой рассказал, что ВСУ атаковали Подмосковье реактивными дронами, летящими на высоте.
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