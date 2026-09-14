Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 градусов в Москве

В Москве на текущей неделе установится преимущественно солнечная и теплая погода без осадков, а к четвергу воздух прогреется до 29 градусов. Об этом «Известиям» рассказал синоптик, метеоролог, климатолог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист уточнил, что дневные показатели термометров с понедельника по среду составят около 20 градусов тепла. Ночные температуры останутся на уровне нескольких градусов выше нуля, поэтому заморозков в столичном регионе не ожидается. Ситуация изменится в пятницу из-за подхода атмосферного фронта с северо-запада, который принесет дожди и повлияет на температурный фон. Метеоролог добавил, что при прохождении фронта в первой половине дня возможно похолодание, тогда как смещение осадков на вечер позволит сохранить тепло.

Теплая сентябрьская погода с дневными температурами до 23 градусов и ночными туманами сохранится в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Специалист отметил, что наиболее теплым днем станет четверг, а к выходным тепло немного ослабеет и местами пройдут небольшие дожди без резкого похолодания.

Во вторник и среду в регионе ожидается переменная облачность с ночными туманами и дневным прогревом воздуха до 20 градусов. В четверг столбики термометров в Москве поднимутся до 22 градусов, а по области местами до 23 градусов при сохранении прохладных ночей. В пятницу и субботу станет немного прохладнее, температура днем составит от 16 до 22 градусов, а облачная погода будет сопровождаться кратковременными осадками.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила о возвращении тёплой погоды в Москву.