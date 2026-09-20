Синоптик рассказал, когда в Москве наступит настоящая осень

Настоящая осень придёт в Москву ещё не скоро, в ближайшее время днём жителей города ожидает комфортная погода, сообщил синоптик Михаил Леус.

Метеоролог пояснил, что климат в российской столице сейчас определяется северной периферией антициклона.

«В зоне его [антициклона] влияния ожидается комфортная погода с переменной облачностью и отсутствием осадков, что поможет солнечным лучам поднять дневную температуру к 20-градусным отметкам, что на 4–5° выше дневной климатической нормы», — написал специалист в своём канале на платформе «Макс».

По словам Леуса, в воскресенье, 20 сентября, днём в Москве температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию, в Подмосковье — от 17 до 22 градусов. При этом ожидается юго-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Кроме того, как уточнил синоптик, атмосферное давление снизится до отметки в 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. В понедельник, 21 сентября, ближе к вечеру местами возможны кратковременные осадки. Ночью ожидается температура от 13 до 15 градусов, днём — от 19 до 21 градуса.

Напомним, 18 сентября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru рассказал, когда в Москве ожидать первого снега. По его словам, такое событие наступит не раньше второй половины октября. Он обратил внимание, что заметное похолодание прогнозируется к концу первой декады указанного месяца.