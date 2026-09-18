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Ученые раскрыли тайну «голубого места» в мозге

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Американским ученым удалось установить, как работает «голубое место» (locus coeruleus) — небольшое скопление нейронов в мозге, управляющее реакцией на стресс. Результаты исследования, проведенного Институтом Аллена, опубликовал журнал Nature.

В ходе экспериментов на мышах исследователи выяснили, что locus coeruleus функционирует как целенаправленная почтовая сеть. Нейроны в верхней части «голубого места», воздействуя на кору головного мозга, отвечают за обучение в процессе принятия решений.

Клетки в нижней части скопления нейронов, связанные со спинным мозгом, отвечают за вовлеченность мыши в происходящее.

Сообщается, что ученым удалось составить подробную карту locus coeruleus, просканировав более 30 тысяч нейронов. При этом были выявлены их уникальные характеристики. В частности, было установлено, что при средней длине аксонов (отростки нейронов) около 35 см, у одной из клеток она превысила 72 см. Таким образом, была обнаружена самая длинная одиночная нервная клетка из когда-либо измеренных у мышей.

«Эта клетка снабжает норадреналином очень большой объем коры головного мозга, что для органа крайне нетипично. Большинство нейронов более специфичны в выборе своих целей», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в крови человека структуры ДНК в виде квадратов.
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