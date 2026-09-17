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Ученые обнаружили в крови человека структуры ДНК в виде квадратов

Shutterstock.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Немецкие ученые из Кельнского университета обнаружили в плазме крови человека четырехцепочечные структуры ДНК — G-квадруплексы, которые отличаются от классической двойной спирали и состоят из участков генетического кода, богатых гуанином. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на платформе bioRxiv, материал перевел aif.ru.

Отмечается, что в отличие от стандартной двойной спирали, в G-квадруплексе четыре гуаниновых основания объединяются в плоскую структуру, элементы которой могут выстраиваться друг над другом.

Исследователи изучали ультракороткую внеклеточную ДНК — фрагменты генетического материала длиной около 50 нуклеотидов, попадающие в кровь при естественной гибели клеток.

Для проверки сохранения структур в плазме биологи применили щадящий метод извлечения, не разрушающий пространственную архитектуру. Анализ образцов с помощью специфичных антител и флуоресцентной молекулы дал положительный результат.

Дополнительные тесты подтвердили, что детекторы реагировали именно на свернутые структуры. По оценке авторов, это дает первые прямые биохимические доказательства наличия G-квадруплексов в нуклеиновых кислотах, извлеченных из плазмы.

При этом ученым пока не удалось установить, относятся ли образования к ДНК или РНК, так как обе молекулы способны их формировать. Также неизвестно, складываются ли они внутри клеток или уже в кровотоке.

Исследователи отмечают, что G-квадруплексы встречаются в зонах генома, регулирующих активность генов, а их изменения наблюдались при некоторых видах рака. Однако новое исследование не доказывает, что эти структуры можно использовать для диагностики опухолей.

Ранее стало известно, что ученым удалось создать молекулярный ДНК-компьютер без затрат энергии.
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