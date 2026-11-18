Мозг людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) реагирует на окружающий мир гораздо разнообразнее, чем у людей без этого диагноза. К такому выводу пришли нейробиологи из Университета Айовы Дорит Климан и Джеймс Трер, опубликовавшие итоги своей работы в журнале JNeurosci. Это открытие показывает, что помогать людям с аутизмом нужно индивидуально, а не по единому шаблону.

Ученые пригласили взрослых добровольцев с аутизмом и без него и показали им отрывки из разных фильмов — мультфильмов, комедий, боевиков и триллеров Хичкока. В это время специалисты следили за работой их мозга с помощью томографа (фМРТ).

Оказалось, что в среднем по группам мозг всех участников реагировал на видео примерно одинаково. Но если изучать снимки каждого человека по отдельности, у людей с аутизмом обнаруживался огромный разброс показателей. Сильнее всего эти отличия проявились в зонах мозга, которые отвечают за общение с другими людьми.

«Результаты говорят о том, что нужно сосредоточиться на деталях индивидуальных реакций мозга и понять, как и почему они различаются», — отмечает соавтор исследования Джеймс Трер.

По словам Дорит Климан, деление РАС на более точные подгруппы поможет подбирать поддержку под конкретного человека. По данным ВОЗ за 2021 год, с аутизмом живет примерно один человек из 127.

Еще одно исследование в журнале JNeurosci (октябрь 2026 года) объяснило, почему людям с аутизмом труднее привыкать к новым условиям. В ходе звуковых тестов нейробиологи увидели на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), что мозг людей с РАС слабее реагирует на подсказки извне — например, когда им сразу сообщают, ошибся человек в задании или ответил верно. Из-за этого им требуется больше времени, чтобы изменить свое поведение в меняющейся обстановке.