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Астроном Богачев: супервспышка на Солнце не погубит человечество

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Гигантский взрыв в атмосфере Солнца, о вероятности которого говорят немецкие ученые, неспособен уничтожить человечество, заявил в интервью «360» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

«На фоне других апокалиптических сценариев я выделять супервспышку не стал бы. Уничтожить человечество, как динозавров, она не сможет», — сказал он.

По словам ученого, существуют тысячи способов уничтожить человечество, в том числе вирусы.

Ранее исследователи из Германии после изучения записей о солнечных пятнах за 400 лет заявили, что Солнце теоретически может породить супервспышку, которая будет мощнее любой зафиксированной за последние 70 лет. Они считают, что супервспышка может повлиять на работу спутников, систем связи и энергосетей.
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ОбществоНаукаапокалипсисАстрономсупервспышка на солнце
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