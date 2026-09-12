Nova: в Болгарии прогремели взрывы на военном заводе

В ночь на субботу на одном из военных предприятий Болгарии прогремели взрывы, сообщает телеканал Nova, ссылаясь на местные власти.

По информации СМИ, ЧП произошло на складах военного завода «Емко», расположенного неподалеку от города Трявна. Известно о пожаре на территории предприятия.

Сообщается об оцеплении района места происшествия и эвакуации охраны складов. По данным властей, угрозы местным жителям нет.

Напомним, в августе серия взрывов прогремела на территории военного завода в селе Белица недалеко от Трявны. Местные власти тогда сообщили, что перед взрывами на территории предприятия загорелся грузовой автомобиль.