Ученые из Республики Коми и Екатеринбурга разработали сорбент на базе целлюлозы стеблей борщевика Сосновского, который позволяет выводить радионуклиды из воды. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Отмечается, что известные сорбенты, которыми очищают, например, сточные воды атомных электростанций, для приема внутрь не подходят, поскольку вместе с опасными веществами поглощают и полезную микрофлору. Поэтому исследователи не первый год создают энтеросорбент, сохраняющий в желудочно-кишечном тракте жизненно необходимые микроорганизмы. В результате обработки растений получалась целлюлоза с примесями лигнина, причем опасные для человека кумарины при изготовлении сорбента из борщевика уничтожались.

Ведущий научный сотрудник лаборатории миграции радионуклидов и радиохимии Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН профессор Анатолий Карманов рассказал, что в качестве материалов для сорбента использовался овес, пшеница, рожь, бурые водоросли Белого моря и борщевик. Сырье измельчали мельнице и разогревали его три часа под высоким давлением в спиртовом растворе. В водном растворе с соединениями урана овес впитал 99,9% радионуклида, водоросли — 81%, борщевик — 68%, а рожь лишь около 19%. При этом при выдерживании в соляной кислоте, которая вырабатывается желудком, сорбент из борщевика отдал только 3,3% урана, тогда как овсяный — почти половину, 47%.

В перспективе такие материалы смогут улавливать не только уран, радий и торий, но и микотоксины, гербициды и тяжелые металлы. Ближайший шаг — испытания энтеросорбентов на мышах. Если они пройдут успешно, ученые, как утверждается, перейдут к испытаниям на людях, а затем к производству лечебных препаратов.

Ранее сообщалось, что в России создали роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком.