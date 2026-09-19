В РФ создали роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком

В Нижегородской области провели испытания разработанного в регионе наземного роботизированного комплекса для борьбы с борщевиком, сообщили в областном правительстве.

По информации властей региона, комплекс, который испытали на территории Борского округа, состоит из мульчера и опрыскивателя.

«Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором», - говорится в публикации на сайте правительства.

Сообщается, что комплекс призван снизить зависимость от ручного труда в обработки территорий от борщевика. Оператор комплекса может управлять им, находясь в нескольких сотнях метров от обрабатываемой территории. В течение смены входящий в состав комплекса мульчер обрабатывает участок площадью до 2 га, опрыскиватель - до 25 га.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова , разработанный в Нижегородской области комплекс стал первым в РФ проектом по дистанционной обработке территорий от борщевика с применением наземной техники.

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