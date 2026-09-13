Раскрыты 5 неочевидных способов использовать специи в быту

Приправы найдутся в любом доме, где есть кухня, но мало кто знает, что их можно применять и в быту. Издание URA.RU сообщило о необычных способах использования специй.

Покупные освежители часто содержат химические вещества, вызывающие аллергию. Вместо них можно прокипятить в кастрюле с водой палочки корицы, бутоны гвоздики, немного имбиря и дольки цитрусовых. Аромат быстро распространится по квартире и устранит неприятные запахи.

Горчичный порошок эффективно борется с застарелым жиром на кухне. Его наносят на загрязненную поверхность, добавляют воды, оставляют на 15 минут, а затем протирают губкой. Метод подходит для сковород, противней и плиты. Также горчицей можно протереть полки холодильника, чтобы удалить загрязнения и запахи.

Черный перец, корица или порошок чили отпугнут муравьев, если рассыпать их в местах скопления насекомых. От моли защитят тканевые мешочки с лавровым листом или смесью корицы, лаванды и розмарина, разложенные в шкафу.

Гвоздику можно использовать вместо кондиционера. Она подавляет бактерии и грибки. Достаточно положить 5–10 бутонов в тканевый мешочек и бросить в барабан стиральной машины. При температуре от 40 градусов одежда приобретет свежий аромат. Мешочек можно использовать несколько раз.

При мытье полов можно добавить в ведро с горячей водой пару палочек или ложку молотой корицы. Это придаст свежесть и пряный аромат. А если рассыпать две ложки корицы на ковре перед уборкой пылесосом, нагретая специя распространит по комнате приятный запах.

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