Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
296

Раскрыты 5 неочевидных способов использовать специи в быту

freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Приправы найдутся в любом доме, где есть кухня, но мало кто знает, что их можно применять и в быту. Издание URA.RU сообщило о необычных способах использования специй.

Покупные освежители часто содержат химические вещества, вызывающие аллергию. Вместо них можно прокипятить в кастрюле с водой палочки корицы, бутоны гвоздики, немного имбиря и дольки цитрусовых. Аромат быстро распространится по квартире и устранит неприятные запахи.

Горчичный порошок эффективно борется с застарелым жиром на кухне. Его наносят на загрязненную поверхность, добавляют воды, оставляют на 15 минут, а затем протирают губкой. Метод подходит для сковород, противней и плиты. Также горчицей можно протереть полки холодильника, чтобы удалить загрязнения и запахи.

Черный перец, корица или порошок чили отпугнут муравьев, если рассыпать их в местах скопления насекомых. От моли защитят тканевые мешочки с лавровым листом или смесью корицы, лаванды и розмарина, разложенные в шкафу.

Гвоздику можно использовать вместо кондиционера. Она подавляет бактерии и грибки. Достаточно положить 5–10 бутонов в тканевый мешочек и бросить в барабан стиральной машины. При температуре от 40 градусов одежда приобретет свежий аромат. Мешочек можно использовать несколько раз.

При мытье полов можно добавить в ведро с горячей водой пару палочек или ложку молотой корицы. Это придаст свежесть и пряный аромат. А если рассыпать две ложки корицы на ковре перед уборкой пылесосом, нагретая специя распространит по комнате приятный запах.

Ранее стали известны 5 полезных утренних привычек для кишечника.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоспециилайфхак
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть