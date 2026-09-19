Ракеты-обманки ввергают ВСУ в ужас: главная новость СВО 19 сентября

Российские ракеты-обманки вынуждают ВСУ перехватывать их дорогостоящими боеприпасами и все равно достигают целей, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что ВС РФ якобы начали использовать для ударов по ВСУ ракеты, которые изначально были учебными мишенями для расчетов ПВО. Речь идет о ракетах РМ-48У.

Кнутов пояснил, что эта ракета разрабатывалась для комплекса С-300 и может применяться для комплекса С-400. Дальность ее стрельбы - примерно 150 км.

«На ее основе была создана ракета-мишень, которая используется для тренировки боевых расчетов С-400 во время тактических учений с боевой стрельбой. Раньше так применялась. Основная цель - обучить наши расчеты стрельбе по баллистическим расчетам. Когда она летит по определенной траектории, в конце этой траектории она имеет схожие скоростные характеристики с “Искандером-М”. Поэтому сейчас она используется как ракета-обманка, то есть основная ее цель - ввести противника в заблуждение», - пояснил военный эксперт.

Кнутов рассказал, как работает обманка. Противник полагает, что перед ним находится не ракета-мишень, а «Искандер», после чего применяет дорогие баллистические ракеты комплекса Patriot PAC-3.

«Стоимость одной ракеты для этого комплекса - больше $4 млн. Поэтому основное назначение нашей ракеты - вводить в заблуждение системы Patriot. Но на них оставлена боевая часть, поэтому если такая ракета достигает цели, она может причинить ущерб противнику. На сегодняшний день это довольно эффективное средство, противник вынужден тратить дорогие ракеты на мишени, которые изготавливаются, как правило, из боевых ракет, у которых истекает срок годности и их нужно утилизировать или отправить на разборку», - добавил специалист.

РМ-48У - это модифицированная версия семейства ракет-перехватчиков 48Н6, изначально разработанных для С-300ПМ, а затем интегрированных в С-400. Ракета предназначена для поражения воздушных целей на скорости, превышающей 6 Махов. Она сохраняет высокую скорость даже при использовании в режиме баллистической атаки.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие получили на вооружение боеприпасы, которые кардинально меняют подход к борьбе с беспилотниками на передовой. Речь идёт о так называемых мультипулях, которые в полёте разделяются на несколько частей, накрывая значительную площадь и поражая воздушные цели там, где обычный автоматный выстрел оказывается бесполезен.

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл особенности этого оружия и объяснил, может ли оно применяться против каких-то других целей.