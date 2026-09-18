Путин посоветовал россиянину сделать жене подарок на сэкономленные деньги

Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области Виктору Фомину порадовать супругу хорошим подарком на средства, которые его семья смогла сэкономить благодаря участию в программе социальной газификации.



По словам Фомина, за три года использования природного газа экономия семейного бюджета составила более 170 тысяч рублей. Он также выразил признательность за реализацию программы бесплатной газификации в Ульяновской области.



В ответ Владимир Путин поблагодарил собеседника за содействие в решении вопросов газификации региона. В завершение разговора глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания супруге Фомина.



«На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок [вашей жене]. Я готов присоединиться к этому тоже», — заявил Путин.



В пятницу, 18 сентября, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в презентации новых аэровокзалов в Барнауле и Оренбурге.