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Путин посоветовал россиянину сделать жене подарок на сэкономленные деньги

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области Виктору Фомину порадовать супругу хорошим подарком на средства, которые его семья смогла сэкономить благодаря участию в программе социальной газификации.

По словам Фомина, за три года использования природного газа экономия семейного бюджета составила более 170 тысяч рублей. Он также выразил признательность за реализацию программы бесплатной газификации в Ульяновской области. 

В ответ Владимир Путин поблагодарил собеседника за содействие в решении вопросов газификации региона. В завершение разговора глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания супруге Фомина.

«На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок [вашей жене]. Я готов присоединиться к этому тоже», — заявил Путин.

В пятницу, 18 сентября, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в презентации новых аэровокзалов в Барнауле и Оренбурге.
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