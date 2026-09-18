Новые терминалы. Путину презентовали аэровокзалы в Барнауле и Оренбурге

Во время совещания по развитию аэропортовой отрасли президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи презентовали новые аэровокзалы в Барнауле и Оренбурге. Оба проекта созданы при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».

Терминал внутренних линий в Барнауле

Новый аэровокзальный комплекс для внутренних рейсов международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова сможет принимать до 600 пассажиров в час, или 1150 тыс. пассажиров в год. В интерьерах — космическая тема и алтайские мотивы. Общая стоимость проекта — 7,1 млрд рублей. Объём синдицированного кредита — 5,1 млрд рублей, в том числе участие Сбера — 3,6 млрд рублей, ВЭБ.РФ — 1,5 млрд рублей. Помимо пассажирского терминала, обустроена привокзальная площадь с парковкой. К 2030 году прогнозируемый пассажиропоток может составить 850 тыс. пассажиров.

Строительство нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий стартовало в сентябре 2023 года и завершилось в июне 2026 года. Площадь трёхэтажного здания — около 10 тыс. квадратных метров. Организовано 13 стоек регистрации, в том числе одна для негабаритного багажа, две ленты выдачи багажа и три телетрапа.

Международный аэровокзальный комплекс в Оренбурге

Вторым масштабным объектом авиационной модернизации стал обновленный аэровокзальный комплекс Оренбурга имени Юрия Гагарина, рассчитанный на обслуживание внутренних и международных направлений. Бюджет проекта составил порядка 16 млрд рублей, из которых 12,9 млрд рублей пришлись на кредитование со стороны институтов развития: 9,5 млрд рублей предоставил Сбер, а 3,4 млрд рублей выделил ВЭБ.РФ.

Строительство нового терминала помогло увеличить пропускную способность аэропорта Оренбурга до 1000 пассажиров в час и повысить качество обслуживания жителей и гостей региона. В терминале размещены 23 стойки регистрации, из которых 8 — для самостоятельной регистрации и сдачи багажа.

Архитектурная концепция терминала вдохновлена знаменитым оренбургским пуховым платком. Аэровокзал предусматривает современные зоны регистрации, просторные залы ожидания, новые линии обработки багажа, объекты торговли и общественного питания. Общая площадь терминала — 24 тыс. кв. м, что в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Проект имеет значимый социальный эффект для Оренбургской области: он способствует развитию региональной транспортной системы, повышению авиационной подвижности населения и укреплению связности региона с крупнейшими городами России и международными направлениями.

Мнения участников проекта

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, аэропорты построены в рамках инвестиционного механизма «Фабрика проектного финансирования». Данный механизм защищает инвесторов от колебаний ключевой ставки.

«Инструмент позволяет предоставлять проекту государственную субсидию на компенсацию роста ключевой ставки. Всего в рамках „Фабрики“ реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 трлн рублей. Из них 8 проектов модернизации аэропортовой инфраструктуры общей стоимостью более 97 млрд рублей. 7 аэропортов, включая Оренбург и Барнаул, введены в эксплуатацию. Современная аэропортовая инфраструктура — драйвер раскрытия экономического, в том числе туристического потенциала регионов. Она способствует развитию торговли, сферы услуг и гостиничного бизнеса», — отметил Решетников.

В свою очередь, Президент, Председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что банк поддерживает проекты, которые улучшают качество жизни, и инвестирует в развитие городской среды.

«В год 185-летия Сбера для нас особенно важно говорить не только о нашей истории, но и о том, что мы можем сделать для будущего городов и регионов России. Мы последовательно инвестируем в развитие городской среды и инфраструктуры, поддерживаем проекты, которые повышают качество жизни и создают новые возможности для людей и экономики.

Современный аэропорт — важная часть этой среды. Он повышает мобильность, расширяет возможности для бизнеса и туризма, делает регион более открытым и привлекательным для инвестиций. Новые аэровокзалы в Оренбурге и Барнауле — масштабные проекты, которые будут работать на развитие регионов многие десятилетия. Сбер уже накопил значительный опыт финансирования строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры, и мы продолжим эту работу вместе с нашими партнёрами», — прокомментировал Греф.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что при поддержке корпорации открылись и уже обслуживают пассажиров 20 аэровокзальных комплексов в 19 регионах.

«Это не просто дополнительные площади терминалов — это качественный сервис, рост доступности авиаперелётов, новые возможности для туризма, малого и среднего предпринимательства. Повышаются транспортная мобильность людей и связанность страны. Механизм „Фабрики проектного финансирования“ помогает ВЭБ.РФ привлекать в проектное финансирование ресурсы партнёров и запускать значимые для регионов инвестиционные проекты», — сказал он.