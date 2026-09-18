Путин: орбитальная группировка спутников повысит возможности косморазведки

Полное развёртывание российской орбитальной группировки спутников расширит возможности космической разведки и навигации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.



«Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», — заявил президент РФ в ходе военно-промышленной комиссии.



Президент добавил, что особое внимание в государственной программе вооружение будет уделено развитию беспилотных комплексов и высокоточного оружия.



Заседание военно-промышленной комиссии состоялось 18 сентября, в пятницу. Часть выступления Путина прошла в открытом формате, а другая — в закрытом. Мероприятие было приурочено ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября.

Ранее Путин призвал страны Запада «жить дружно, иначе нам придётся отвечать».