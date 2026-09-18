Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
546

Путин: орбитальная группировка спутников повысит возможности косморазведки

кадр из видео / kremlin.ru
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Полное развёртывание российской орбитальной группировки спутников расширит возможности космической разведки и навигации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», — заявил президент РФ в ходе военно-промышленной комиссии.

Президент добавил, что особое внимание в государственной программе вооружение будет уделено развитию беспилотных комплексов и высокоточного оружия.

Заседание военно-промышленной комиссии состоялось 18 сентября, в пятницу. Часть выступления Путина прошла в открытом формате, а другая — в закрытом. Мероприятие было приурочено ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября.

Ранее Путин призвал страны Запада «жить дружно, иначе нам придётся отвечать».
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоорбитальные спутникиВладимир Путингруппировка спутниковкосмическая разведка
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть