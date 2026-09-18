Путин призвал Запад жить дружно

Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии призвал страны Запада жить дружно.

«Так и хочется им сказать: „Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать“. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», — заявил Владимир Путин.

При этом, по словам главы государства, европейские лидеры прикрывают свои ошибки в экономической и социальной политике, когда говорят о мнимой угрозе со стороны РФ. Президент отметил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы.

Владимир Путин также назвал укрепление ядерной триады безусловным приоритетом новой госпрограммы вооружений. Российский лидер добавил, что ядерная триада остается гарантией суверенитета страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире.