Профессор из США Брукс назвал неочевидный признак настоящего друга

Профессор Гарварда Артур Брукс назвал неочевидный признак, который говорит о том, что человек является настоящим другом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание El Confidencial.

«Знаете, кто такой настоящий друг? Бесполезный друг», — заявил профессор, пояснив, что под словом «бесполезный» имеет ввиду человека, от общения с которым вы не хотите извлечь выгоду.

Такая дружба поддерживается привязанностью и удовольствием от общения.

Профессор указал на важность наличия в окружении людей, с которыми можно провести время не ради практических целей.

«Полезные друзья полезны во многих вещах: на работе, да где угодно. Но самое приятное, что можно сказать другу, — ты для меня совершенно бесполезен», — уверен профессор из США.

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