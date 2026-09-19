Пилот Сытник призвал не давать срок посадившему самолет в поле лётчику

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эксклюзивном интервью для aif.ru выразил мнение, что в реальном сроке для Сергея Белова, посадившего пассажирский самолет в пшеничное поле 12 сентября 2023 года, нет необходимости.

«В суде обвинению нужно доказывать и показывать несостоятельность экипажа, несостоятельность командира корабля при выполнении данного полёта. Если обвинение не способно это сделать, значит, он не сядет. Да я не против. Он никого не убил. В конце концов, необязательно ему сидеть», — сказал Сытник.

При этом авиаэксперт считает, что командир воздушного судна совершил ряд ошибок, из-за которых самолет пришлось посадить в поле.

«На мой взгляд, он нарушил инструкции, правила расчета, не рассчитал правильно длину полосы и вес самолета в Омске, из-за чего было принято неправильное решение и сел в поле, уничтожив тем самым самолет за сотни миллионов долларов. За это, считаю, надо отвечать», — пояснил Сытник.

Пилота Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года, судят по ч. 1 ст. 263 УК РФ — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту в момент полета находилось 167 человек - 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Следствие считает, что после отказа «зелёной» гидравлической системы Белов принял ошибочное решение лететь в Новосибирск, а не садиться в аэропорту Омска, и неверно рассчитал остаток топлива, что привело к жёсткой посадке в поле и ущербу для авиакомпании на 118,9 млн рублей. Сам Белов вину отрицает. Дело уже несколько раз возвращали прокурору из-за процессуальных нарушений.