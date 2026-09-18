Пилот Сытник назвал ошибки летчика Белова, посадившего самолет в поле

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал главные, на его взгляд, ошибки пилота Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле в сентябре три года назад. Суд по этому делу длится уже несколько лет.

Пилота Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года, судят по ч. 1 ст. 263 УК РФ — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту в момент полета находилось 167 человек - 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Следствие считает, что после отказа «зелёной» гидравлической системы он принял ошибочное решение лететь в Новосибирск, а не садиться в аэропорту Омска, и неверно рассчитал остаток топлива, что привело к жёсткой посадке в поле и ущербу для авиакомпании на 118,9 млн рублей. Сам Белов вину отрицает. Дело уже несколько раз возвращали прокурору из-за процессуальных нарушений.

«На мой взгляд, ни командир, ни второй пилот не понимали, что делают. Они даже не видели, что у них выпущены шасси. Они не видели, какой у них расход топлива, хотя второй пилот намекал, что топлива маловато. Что ответил командир? "Хватит". А на каком основании он это сказал? Сомневаюсь, что они считали. Они спешили прилететь в Новосибирск, где есть бригада по обслуживанию этого Airbus», — отметил Сытник.

Эксперт добавил, что экипаж винит в ситуации самолет.

«А что самолет? Это бездушное устройство, которое выполняет волю командира корабля... Им не повезло, потому что он бахнул с перегрузкой за 5 единиц, когда 3,5 - это разрушающая перегрузка. И пытались доказать, что шасси плохое, не выдержало, поэтому пробило баки и самолет загорелся. После такого удара о каком шасси можно говорить, там только обломки, а обломки могут пробить что угодно», — сказал Сытник.