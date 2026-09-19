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Пилот Сытник объяснил разницу в ЧП с посадкой судов в кукурузе и пшенице

Дамир Юсупов, Сергей Белов
Дамир Юсупов, Сергей Белов / Ксения Ермакова/Сергей Белов / Коллаж АиФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В ситуациях между экстренной посадкой самолета в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году и в пшеничном поле под Новосибирском в 2023-м есть большая разница, поэтому один экипаж был награжден, а другой - судят. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Многие сравнивают, мол, вот посадка в кукурузу - герой, а посадка в пшеничное поле - суд. Но здесь абсолютно разные вещи. В первом случае один двигатель теряет 15-18% тяги, второй - на малом газу. Какой там может быть набор высоты с пассажирами на борту? Может быть, можно было Дамиру Юсупову выполнить петлю и сесть в Жуковском. Но он увидел эту площадку в кукурузном поле, ему повезло, он сел. Все пассажиры живы, здоровы, никто не пострадал. Самолет списали, понятное дело», — пояснил Сытник.

При этом он убежден, что в посадке в поле под Новосибирском не было необходимости.

«Вот в этом случае в пшеницу посадили исправный самолет. Нет одной гидросистемы, но он принимает решение лететь в Новосибирск. Зачем? Полосы в Омске не хватает? Кто вам это сказал, что не хватает? Если не хватает, если у вас еще много топлива, выработайте еще тонну-полторы, и вам хватит. Вообще в тех условиях, что были, любой командир мог бы сесть и не было бы никаких повреждений. Восстановили бы они эту гидросистему», — добавил собеседник aif.ru.

Сытник считает, что действия Белова были неграмотны.

«Может, он другие полеты хорошо выполнял, где-то, может, были у него сложные ситуации и он справлялся. Но в этом полете он управлял экипажем неграмотно, я считаю, командира у корабля не было. А раз не было, значит надо за это отвечать», — подытожил Сытник.

Напомним, пилота Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года, судят по ч. 1 ст. 263 УК РФ — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту в момент полета находилось 167 человек - 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Следствие считает, что после отказа «зелёной» гидравлической системы он принял ошибочное решение лететь в Новосибирск, а не садиться в аэропорту Омска, и неверно рассчитал остаток топлива, что привело к жёсткой посадке в поле и ущербу для авиакомпании на 118,9 млн рублей. Сам Белов вину отрицает. Дело уже несколько раз возвращали прокурору из-за процессуальных нарушений.

История с посадкой в кукурузном поле произошла на несколько лет раньше. 15 августа 2019 года самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, столкнулся со стаей чаек сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Птицы попали в оба двигателя, что привело к их отказу и возгоранию. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение совершить аварийную посадку за пределами аэропорта — «на брюхо» в кукурузном поле.

Благодаря их действиям никто из 233 человек (226 пассажиров и 7 членов экипажа) не погиб. За проявленный героизм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину было присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.
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