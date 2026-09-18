Песков опроверг сообщения о планах мобилизации в РФ 300 тысяч человек

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы планируемой в РФ мобилизации до конца года 300 тысяч человек.

«Таких планов нет», — заявил RTVI представитель Кремля в связи с сообщением Bloomberg о якобы готовящейся в РФ мобилизации.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в РФ нет никакой необходимости в мобилизации.

Политик назвал ложью сообщения о грядущей мобилизации. По словам Медведева, эта информация публикуется, «чтобы возбудить население страны» перед выборами в Госдуму.

Напомним, в начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ об отсутствии сценария, который бы требовал проведения мобилизации в стране.