Йети в городе. Полиция раскрыла резонансное дело о «снежном человеке»

Жители города в американском штате Мэн завалили полицию сообщениями о страшной фигуре, похожей на снежного человека, которая разгуливала по людным местам. Одни испугались, другие достали смартфоны. Полиция устроила проверку и вскоре обнаружила «йети».

Загадочное существо заметили на центральной улице города Дамарискотта в штате Мэн. Затем оно объявилось рядом с учебным заведением — как раз во время утреннего подвоза учеников. Это усилило переполох: родители и дети оказались в эпицентре странного зрелища.

Часть горожан восприняла происходящее всерьез и позвонила в полицию. В сообщениях фигурировали разные версии. Люди говорили о бигфуте, йети, снежном или просто очень крупном и волосатом человеке. Другие, наоборот, восприняли событие как развлечение и принялись фотографировать «монстра». По словам начальника местной полиции, необычный персонаж привлек всеобщее внимание. Люди продолжали снимать его даже тогда, когда офицер подошел к нему для серьезного разговора.

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Экспресс-расследование

Прибывший на вызов сотрудник быстро установил: под маской скрывался обычный мужчина в очень качественном и реалистичном костюме. Шутник вел себя мирно, с пониманием отнесся к замечаниям стражей порядка. Поэтому привлекать его к ответственности не стали.

Позже полицейское управление Дамарискотты опубликовало в соцсетях отчет о закрытии инцидента. Копы с юмором признались, что втайне надеялись на реальное существование йети, но вынуждены констатировать его отсутствие. При этом они поблагодарили граждан за бдительность, назвав такую сплоченность общества главным итогом дня.

Переполох в маленьком городе

Необычная история быстро вышла за пределы города. Фотографии костюмированного «снежного человека» разошлись в соцсетях, а полицейское сообщение превратило локальный курьез в заметную новость.

Ведомство поблагодарило жителей за то, что они не проигнорировали странную ситуацию и сообщили о ней правоохранителям. Даже если причиной тревоги оказался человек в костюме, сама реакция горожан показала готовность обращать внимание на происходящее вокруг.

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В итоге Дамарискотта обрела собственную маленькую легенду. Настоящего бигфута там не нашли, зато один очень убедительный костюм на короткое время заставил город гадать, кто появился на его улицах. Полиция закрыла дело, оставив легендарному существу лишь одно условие: оно может вернуться, если наденет костюм.

Загадочный персонаж

Легенда о снежном человеке, бигфуте или сасквоче, давно стала частью американского фольклора. Обычно это существо описывают как крупного двуногого зверя, покрытого густой шерстью. Современная версия легенды особенно распространилась после истории 1958 года, когда газета в Калифорнии рассказала о гигантских следах, якобы оставленных неизвестным существом. С тех пор в США и Канаде появились тысячи сообщений о встречах со снежным человеком. Однако убедительных научных доказательств существования такого существа так и не обнаружили. Исследователи чаще связывают подобные истории с ошибочной идентификацией обычных животных, особенностями восприятия или сознательными мистификациями.