19 ноября стало известно о смерти киргизского комика Элдоса Алмазова, известного по проектам ТНТ и популярным интернет-шоу «Большое шоу» и Roast Battle. Артисту было 29 лет. Он долгое время боролся с редким генетическим заболеванием и агрессивной формой рака.

Что известно о его творчестве, борьбе с раком и последних днях жизни — в материале aif.ru.

Кто такой Элдос Алмазов

Элдосбек Алмазов родился 25 сентября 1997 года в многодетной семье в селе Тельман Ошской области Киргизии. До третьего класса он развивался наравне со сверстниками, однако затем выяснилось, что его рост не превысит 130 сантиметров. Врачи диагностировали у мальчика дефицит гормона роста — гипофизарный нанизм. Из-за финансовых трудностей семьи пройти дорогостоящее лечение Элдос не смог. В школе сверстники дразнили его из-за невысокого роста.

После окончания школы Алмазов не стал поступать в вуз и занялся развитием социальных сетей. Он снимал короткие юмористические ролики — вайны, благодаря которым довольно быстро набрал более 40 тысяч подписчиков. Со временем блог стал приносить ему доход за счет рекламы. При этом Элдос пробовал себя и в других профессиях: доставлял цветы, делал афиши на заказ, работал диджеем в Бишкеке.

Позже Алмазов решил использовать личный опыт и пережитые трудности в творчестве. Он начал выступать со стендапом, не стесняясь шутить над собственным ростом и внешностью. В частности, комик рассказывал, что его принимали за ребенка, не продавали алкоголь и даже сомневались в подлинности паспорта. Один из его сольных концертов получил название «Большой ребенок» и набрал более миллиона просмотров в интернете.

В 2017 году Элдос переехал из Бишкека в Москву. Поначалу, по собственному признанию, занимался «всем попало». Осенью 2021 года прорвался в шестой сезон проекта «Открытый микрофон» (ТНТ), где попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала.

Выступление на телевидении помогло артисту стать популярнее. Его стали приглашать в интернет-шоу, а сам он начал регулярно гастролировать с концертами по разным городам. Алмазов также вел стримы под псевдонимом ELDOSBIG. Свой рост и особенности внешности он превратил в часть сценического образа.

комик Алмазов Фото: соцсети

Чем болел Элдос Алмазов

В апреле 2026 года у Элдоса Алмазова обнаружили остеосаркому — агрессивную злокачественную опухоль, поражающую костную ткань. По словам артиста, сначала у него больше месяца болела нога, однако к врачу он не спешил. По совету знакомых комик пытался справиться с болью с помощью мазей и таблеток, но его состояние ухудшалось.

После обследования врачи выявили рак. Поначалу Алмазов сохранял оптимизм и рассказывал, что заболевание обнаружили на ранней стадии. На лечение, по его словам, отводили около полугода.

Как Элдос Алмазов боролся с раком

План лечения предполагал несколько курсов химиотерапии и операцию. Сам комик объяснял, что ему предстояло пройти четыре курса химиотерапии, затем перенести операцию и после этого получить еще четыре курса. Процедуры должны были повторяться каждые 20 дней.

Однако лечение давалось тяжело. В июне 2026 года Алмазов рассказал о своем самочувствии после первого курса химиотерапии.

«Только вышел из пятидневного ада, даже в телефон не могу смотреть, тошнит от одного взгляда: вроде выжил», — написал он.

Позже врачи поставили вопрос об удалении пораженной опухолью кости. Сам Алмазов сообщал, что ногу ему ампутировать не будут, однако поврежденную кость придется заменить протезом. По его словам, для этого требовался имплант из Германии стоимостью около 15–20 тысяч долларов (около 1,5 млн рублей). Помочь с его приобретением обещали друзья комика, в том числе известные блогеры.

Последнее сообщение Элдоса в социальных сетях появилось 20 октября. Тогда он сообщил подписчикам, что находится дома и чувствует себя хорошо.

«Ку всем! Я дома, и со мной все хорошо, — написал артист. — В понедельник вторая химия. А если считать в общем (каждую процедуру), то шестая. А пока я набираюсь сил».

19 ноября 2026 года стало известно, что Элдос Алмазов скончался в возрасте 29 лет. По предварительной информации, сердце комика остановилось во время операции на животе. Похороны артиста пройдут на его родине в Киргизии.