«Спасутся не все». Провидец из Индии предсказал беду на осень 2026 года

Молодой индийский прорицатель Абигья Ананд, когда-то шокировавший планету сбывшимся предсказанием глобальной пандемии COVID-19, снова представил детальную карту будущего. По его расчетам, 2026 год станет точкой невозврата, когда человечество столкнется с перезагрузкой. Она полностью изменит карту союзов, привычный уход за здоровьем и даже структуру глобального интернета.

Абигья Ананд. Фото: кадр из видео

Знаток санскрита и аюрведы

Сегодня Ананду уже 20 лет, но мировую славу он снискал еще подростком. В отличие от сотен других предсказателей, Абигья Ананд — дипломированный специалист. Он с детства рос в окружении древних трактатов, за короткое время освоил сложнейший язык санскрит и даже изучил аюрведу — традиционную индийскую медицину.

С 6 лет Ананд находился на домашнем обучении под строгим надзором матери и полностью отказался от обычной школы ради изучения наследия предков. Уже к 7 годам мальчик наизусть цитировал все 700 стихов древнего индийского религиозно-философского писания Бхагавад-гита, а к 10 годам стал самым юным в мире обладателем диплома аспиранта в области аюрведической микробиологии. Но и на этом вундеркинд не остановился: в 11 лет он получил степень магистра астрологии, а в 12 — степень бакалавра по Васту-шастре — древнеиндийской науке о гармонизации пространства. Сейчас Ананд свободно говорит на четырех языках, умеет читать и анализировать старинные тексты без переводчиков. «Беда идет с Севера». Провидец испугал всех гибелью людей осенью 2026 года Подробнее

Сколько до столкновения на Тайване?

Популярность пришла к юному индийскому астрологу и прорицателю после точного описания пандемии коронавируса и последовавшего за ней глобального экономического кризиса 2020 года. Еще 22 августа 2019 года 14-летний на тот момент Ананд опубликовал видео под названием «Серьезная опасность для мира с ноября 2019 по апрель 2020 года». В этом ролике, основываясь на ведической астрологии, он предсказал глобальную эпидемию опасной болезни, которая затронет большинство стран мира, введение социальной дистанции между людьми и крах мировой экономики, включая кризис в транспортной и авиационной отраслях.

Помимо истории с пандемией, Абигья высказывался и о многом другом. В его прогнозах фигурировали подорожание золота и нефти, обвал основных валют и фондовых рынков, ослабление мировой экономики. Он говорил и о возможных войнах США с Ираном и Индии с Великобританией.

Особой популярностью Ананд пользуется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где к его словам прислушиваются особенно внимательно после того, как подтвердилось предупреждение астролога о сильном землетрясении в районе Тайваня. Хотя подземные толчки там случаются регулярно, апрельская катастрофа 2024 года оказалась одной из самых разрушительных.

Вскоре после этого юного астролога позвали выступить на саммите в Тайбэе, который собрал более четырех тысяч представителей финансового рынка. Во время визита на Тайвань гость из Индии поучаствовал и в популярной местной телепередаче. Поскольку он не раз говорил о росте напряженности в регионе, ведущая напрямую спросила, ждать ли им обострения конфликта с Китаем. Тогда предсказатель ответил, что это возможно в 2028-2031 годах. «Земля дрогнет». Экстрасенс предсказал потрясения на осень 2026 года Подробнее

Мир на грани раскола

А конец 2026 года, по его расчетам, станет для человечества временем глобальной тектонической перезагрузки — коснется она уже всего мира. В этом году он предрекает планете масштабный «цифровой шторм»: из-за аномальной солнечной активности и постоянных хакерских атак привычная всемирная паутина окажется на грани раскола.

Параллельно с этим, как считает предсказатель, мир накроет новая волна переселения народов. Экстремальные климатические катаклизмы сделают непригодными для жизни огромные территории, из-за чего миллионы беженцев из прибрежной Азии и засушливой Африки устремятся в более спокойные регионы и радикально изменят демографическую карту Европы.

Финансовую систему также ждет «приземление»: Ананд сулит окончательный крах доминирования бумажных банкнот, на смену которым придет эпоха реальных ценностей и обязательного межгосударственного обмена, а главными активами станут вовсе не деньги, а пресная вода, продовольствие и стратегически важные редкоземельные металлы.

Абигья Ананд. Фото: кадр из видео

Помимо глобальной геополитики, прорицатель заглянул и в повседневную жизнь обычных людей. Вместо новых вирусов Ананд прогнозирует Западу проблему посерьезнее — бактерии, устойчивые ко всем известным антибиотикам. Спасение от этой новой пандемии он видит исключительно в возвращении к натуральным природным антисептикам и укреплении клеточного иммунитета. Самым надежным активом будущего он называет обычную землю. Он предрекает моду на эко-поселения и массовый исход городских жителей в сельскую местность, так как мегаполисы станут слишком уязвимыми для инфраструктурных сбоев.