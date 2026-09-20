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«Спасутся не все». Провидец из Индии предсказал беду на осень 2026 года

Молодой индийский прорицатель Абигья Ананд.
Молодой индийский прорицатель Абигья Ананд. кадр из видео

Молодой индийский прорицатель Абигья Ананд, когда-то шокировавший планету сбывшимся предсказанием глобальной пандемии COVID-19, снова представил детальную карту будущего. По его расчетам, 2026 год станет точкой невозврата, когда человечество столкнется с перезагрузкой. Она полностью изменит карту союзов, привычный уход за здоровьем и даже структуру глобального интернета.

Абигья Ананд.
Абигья Ананд. Фото: кадр из видео

Знаток санскрита и аюрведы

Сегодня Ананду уже 20 лет, но мировую славу он снискал еще подростком. В отличие от сотен других предсказателей, Абигья Ананд — дипломированный специалист. Он с детства рос в окружении древних трактатов, за короткое время освоил сложнейший язык санскрит и даже изучил аюрведу — традиционную индийскую медицину. 

С 6 лет Ананд находился на домашнем обучении под строгим надзором матери и полностью отказался от обычной школы ради изучения наследия предков. Уже к 7 годам мальчик наизусть цитировал все 700 стихов древнего индийского религиозно-философского писания Бхагавад-гита, а к 10 годам стал самым юным в мире обладателем диплома аспиранта в области аюрведической микробиологии. Но и на этом вундеркинд не остановился: в 11 лет он получил степень магистра астрологии, а в 12 — степень бакалавра по Васту-шастре — древнеиндийской науке о гармонизации пространства. Сейчас Ананд свободно говорит на четырех языках, умеет читать и анализировать старинные тексты без переводчиков.

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Сколько до столкновения на Тайване?

Популярность пришла к юному индийскому астрологу и прорицателю после точного описания пандемии коронавируса и последовавшего за ней глобального экономического кризиса 2020 года. Еще 22 августа 2019 года 14-летний на тот момент Ананд опубликовал видео под названием «Серьезная опасность для мира с ноября 2019 по апрель 2020 года». В этом ролике, основываясь на ведической астрологии, он предсказал глобальную эпидемию опасной болезни, которая затронет большинство стран мира, введение социальной дистанции между людьми и крах мировой экономики, включая кризис в транспортной и авиационной отраслях.

Помимо истории с пандемией, Абигья высказывался и о многом другом. В его прогнозах фигурировали подорожание золота и нефти, обвал основных валют и фондовых рынков, ослабление мировой экономики. Он говорил и о возможных войнах США с Ираном и Индии с Великобританией. 

Особой популярностью Ананд пользуется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где к его словам прислушиваются особенно внимательно после того, как подтвердилось предупреждение астролога о сильном землетрясении в районе Тайваня. Хотя подземные толчки там случаются регулярно, апрельская катастрофа 2024 года оказалась одной из самых разрушительных. 

Вскоре после этого юного астролога позвали выступить на саммите в Тайбэе, который собрал более четырех тысяч представителей финансового рынка. Во время визита на Тайвань гость из Индии поучаствовал и в популярной местной телепередаче. Поскольку он не раз говорил о росте напряженности в регионе, ведущая напрямую спросила, ждать ли им обострения конфликта с Китаем. Тогда предсказатель ответил, что это возможно в 2028-2031 годах.

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Мир на грани раскола

А конец 2026 года, по его расчетам, станет для человечества временем глобальной тектонической перезагрузки — коснется она уже всего мира. В этом году он предрекает планете масштабный «цифровой шторм»: из-за аномальной солнечной активности и постоянных хакерских атак привычная всемирная паутина окажется на грани раскола. 

Параллельно с этим, как считает предсказатель, мир накроет новая волна переселения народов. Экстремальные климатические катаклизмы сделают непригодными для жизни огромные территории, из-за чего миллионы беженцев из прибрежной Азии и засушливой Африки устремятся в более спокойные регионы и радикально изменят демографическую карту Европы. 

Финансовую систему также ждет «приземление»: Ананд сулит окончательный крах доминирования бумажных банкнот, на смену которым придет эпоха реальных ценностей и обязательного межгосударственного обмена, а главными активами станут вовсе не деньги, а пресная вода, продовольствие и стратегически важные редкоземельные металлы.

Абигья Ананд.
Абигья Ананд. Фото: кадр из видео

Помимо глобальной геополитики, прорицатель заглянул и в повседневную жизнь обычных людей. Вместо новых вирусов Ананд прогнозирует Западу проблему посерьезнее — бактерии, устойчивые ко всем известным антибиотикам. Спасение от этой новой пандемии он видит исключительно в возвращении к натуральным природным антисептикам и укреплении клеточного иммунитета. Самым надежным активом будущего он называет обычную землю. Он предрекает моду на эко-поселения и массовый исход городских жителей в сельскую местность, так как мегаполисы станут слишком уязвимыми для инфраструктурных сбоев.
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