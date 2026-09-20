В ЦИК сообщили о рассылках детям с призывом отговорить родителей от выборов

Детям в России рассылают сообщения с призывами отговорить родителей и других родственников от участия в выборах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов в информационном центре ЦИК.

По его словам, в сообщениях адресатам предлагают убедить родителей, братьев и сестер не ходить на избирательные участки, угрожая в противном случае некими негативными последствиями.

Борисов охарактеризовал такие сообщения как угрозы, направленные на срыв избирательного процесса. Он уточнил, что подобные рассылки фиксируются правоохранительными органами.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что неизвестные отправляли губернаторам, руководителям дипломатических представительств и консульств фальшивые письма от ее имени. В них содержалось требование прекратить подготовку к голосованию. Памфилова подчеркивала, что письма выглядели правдоподобно.