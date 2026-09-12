Новейшее оружие-призрак изменило ход СВО: главная новость СВО 12 сентября

В зоне специальной военной операции ВС РФ начали применять новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т», который уже успел стать настоящей головной болью для украинских военных. Около полуночи 11 сентября были нанесены ракетные удары с применением этого оружия по целям в Кировограде, в районе Решетиловки Полтавской области, а также в Днепропетровской области. Как отмечают военные каналы, новинка сочетает в себе лучшие качества крылатой ракеты и беспилотника, что делает её уникальным инструментом на поле боя.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru пояснил, что представляет собой этот загадочный боеприпас. По его словам, «Дань-Т» — это комбинированная система, объединяющая функции крылатой ракеты и беспилотника.

«У него особая форма, которая позволяет снижать его радиолокационную заметность», — подчеркнул эксперт, отметив, что именно эта особенность делает ракету практически невидимой для радаров противника.

Технические характеристики «Дань-Т» впечатляют, хотя создатели не спешат раскрывать все карты.

«Исходя из тех данных, что озвучил Ростех и которые были представлены в СМИ, дальность полета составляет порядка 450-500 км. Скорость — до 750 км/ч, так как применяется реактивный двигатель», - уточнил Кнутов.

При этом высота полета достигает примерно 9 км. Это критически важный параметр: на такой высоте боеприпас становится неуязвимым для зенитной артиллерии малой дальности, которая составляет основу прикрытия многих объектов ВСУ.

Ракета «Дань-Т» работает по заранее разведанным целям, а навигация строится по цифровым картам. Это позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл»: после пуска оружие самостоятельно наводится на объект, не требуя участия оператора. Запускается новинка с самолетов, таких как Су-25 или МиГ-29.

«Это средство поражения очень эффективно, оно имеет достаточно высокую точность, способно преодолевать ПВО», — резюмировал Кнутов.

Спектр задач, которые может решать «Дань-Т», крайне широк. По словам эксперта, ударам подвергаются следующие цели: склады, позиции ЗРК, места сборки крылатых ракет, логистические центры, портовые сооружения, склады ГСМ, пункты управления и командные пункты. Однако есть и ограничения — боеприпас не предназначен для поражения сильно заглубленных объектов, так как для этого требуется более мощная боевая часть. Главной же целью Кнутов называет места сборки и складирования БПЛА.

На Украине появление этого оружия уже вызвало панику. В Киеве опасаются, что Россия сможет значительно нарастить производство этих дешевых крылатых ракет.

«"Дань-Т" применяют по различным целям, при этом они относительно дешевые, гораздо дешевле, чем обычные крылатые ракеты, что делает их перспективным средством боевых действий наряду с ракетами и "Бандеролями"», - резюмировал Кнутов.