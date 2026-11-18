Крым будет обеспечен необходимыми грузами, а жители полуострова смогут выезжать в другие субъекты РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума «Транспорт России».

«Понятно, нам придется принимать, в том числе, и небанальные решения. Мы все эти решения понимаем», — рассказал Никитин.

Минтранс ведет соответствующую работу в рамках штаба, а коллеги регулярно докладывают о ее ходе, отметил Никитин.

Ранее глава Минтранса России Дмитрий Ядров провел совещание, в ходе которого было сказано, что при необходимости для перевозки пассажиров и грузов будет задействована керченская паромная переправа.