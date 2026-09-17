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Какие три новых вида грибов нашли в России?

Категория:  Растения
Ответ редакции
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Томские исследователи пополнили российский список грибов сразу тремя ранее не встречавшимися в стране видами. Речь идёт о хруплянке чистой (Psathyrella immaculata) и двух представителях паутинниковых.

Что известно о хруплянке чистой?

Этот гриб описали ещё в 1987 году, однако находили его крайне редко. По данным GBIF (Global Biodiversity Information Facility, Глобальный информационный фонд по биоразнообразию), до недавнего времени в мире было всего 15 подтверждённых находок. Все они относились к Европе: 13 — к Швейцарии, две — к Дании. Теперь к этому списку добавилась Россия. Гриб обнаружили в пойме реки Бакчар в окрестностях Полынянки. Таким образом, Томская область стала третьей территорией в мире, где отмечен этот вид.

Российские учёные уже приступили к следующей стадии исследовательской работы: они экспериментируют с выращиванием мицелия белого трюфеля в стерильных лабораторных условиях.
Наш ответ Альпам. В России найден самый дорогой гриб мира Подробнее

Что известно о новых грибах-паутинниках?

Два других новых для России вида принадлежат к паутинникам. Для их идентификации учёные использовали ДНК-анализ. Первый — Thaxterogaster talimultiformis, или паутинник подобный многообразному. Это редкий условно-съедобный гриб, чьё название связано с изменчивой формой и окраской. Второй — Cortinarius radicosissimus, паутинник глубококорневой. Он ещё реже: в Европе и в Томске вместе насчитывается только 19 находок. Паутинники считаются одной из самых сложных для определения групп грибов. Семейство Cortinariaceae включает несколько тысяч видов, большинство из которых ядовиты для человека, но при этом важны для лесных экосистем как микоризообразователи.

Источники:​ tass.ru

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Гриб-зонтик девичий
Гриб-зонтик девичий © Commons.wikimedia.org
Трутовик лакированный
Трутовик лакированный © www.globallookpress.com
Подосиновик белый
Подосиновик белый © Commons.wikimedia.org
Трюфель летний
Трюфель летний © Commons.wikimedia.org
Рогатик пестиковый
Рогатик пестиковый © www.globallookpress.com
Вешенка сёмгово-соломенная
Вешенка сёмгово-соломенная © www.globallookpress.com
Болет красно-желтый
Болет красно-желтый © Commons.wikimedia.org
Мокруха войлочная
Мокруха войлочная © Commons.wikimedia.org
Мухомор шишковидный
Мухомор шишковидный © Commons.wikimedia.org
Грифола курчавая
Грифола курчавая © Commons.wikimedia.org

10 грибов, за которые могут оштрафовать на 1 млн рублей

Гриб-зонтик девичий
Гриб-зонтик девичий © Commons.wikimedia.org
Трутовик лакированный
Трутовик лакированный © www.globallookpress.com
Подосиновик белый
Подосиновик белый © Commons.wikimedia.org
Трюфель летний
Трюфель летний © Commons.wikimedia.org
Рогатик пестиковый
Рогатик пестиковый © www.globallookpress.com
Вешенка сёмгово-соломенная
Вешенка сёмгово-соломенная © www.globallookpress.com
Болет красно-желтый
Болет красно-желтый © Commons.wikimedia.org
Мокруха войлочная
Мокруха войлочная © Commons.wikimedia.org
Мухомор шишковидный
Мухомор шишковидный © Commons.wikimedia.org
Грифола курчавая
Грифола курчавая © Commons.wikimedia.org

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