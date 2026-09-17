Будут ли магнитные бури сегодня, 18 сентября 2026 года?
В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
В четверг, 17 сентября, была возбужденная геомагнитная обстановка. На пятницу, 18 сентября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 18 сентября 2026 года
|
|
3:00
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6:00
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9:00
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12:00
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15:00
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18:00
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21:00
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0:00
|
Москва
|
3
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4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Санкт-Петербург
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Новосибирск
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
Екатеринбург
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
Самара
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Нижний Новгород
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Казань
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Уфа
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
Владивосток
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Волгоград
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Саратов
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Пермь
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
Калининград
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Ярославль
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Хабаровск
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: