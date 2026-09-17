Будут ли магнитные бури сегодня, 18 сентября 2026 года?

В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

В четверг, 17 сентября, была возбужденная геомагнитная обстановка. На пятницу, 18 сентября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 18 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 3 4 2 2 2 3 3 3 Санкт-Петербург 3 4 2 2 2 3 3 3 Новосибирск 3 3 4 2 2 2 3 3 Екатеринбург 3 3 4 2 2 2 3 3 Самара 3 4 2 2 2 3 3 3 Нижний Новгород 3 4 2 2 2 3 3 3 Казань 3 4 2 2 2 3 3 3 Уфа 3 3 4 2 2 2 3 3 Владивосток 3 3 3 4 2 2 2 3 Волгоград 3 4 2 2 2 3 3 3 Ростов-на-Дону 3 4 2 2 2 3 3 3 Саратов 3 4 2 2 2 3 3 3 Пермь 3 3 4 2 2 2 3 3 Калининград 3 4 2 2 2 3 3 3 Ярославль 3 4 2 2 2 3 3 3 Хабаровск 3 3 3 4 2 2 2 3

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru