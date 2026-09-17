В РФ ожидается аномальная жара: новости России 17 сентября

В Ростовской области температура воздуха может достигнуть 27℃ в ближайшие дни, передает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным издания, столбики термометров покажут в районе +22-27℃ 18-19 сентября.

«Температура ночью покажет +11-16 градусов», — сказано в публикации.

В Миассе вспыхнул пожар на АЗС во время заправки автомобиля

В Миассе Челябинской области произошло возгорание во время заправки автомобиля, пишет kursdela.biz со ссылкой на региональное МЧС.

«Повреждения получили заправочная колонка на площади около одного квадратного метра и кузов легкового автомобиля», — говорится в публикации.

Возгорание потушили до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. Как отмечается, неисправность производственного оборудования могла стать причиной инцидента.

В Тюменской области матери-героини смогут получать земельные участки бесплатно

Депутаты Тюменской облдумы приняли закон, согласно которому женщины, имеющие звание «Мать-героиня», смогут рассчитывать на получение земельного участка бесплатно, передает nashgorod.ru.

Соответствующее звание получают женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей. По состоянию на сентябрь 2026 года этот статус есть у одной женщины в Тюменской области — Марии Гамм.

«При этом, если в регионе появятся еще матери-героини, они также будут иметь право на предоставление бесплатной земли. Региональный закон приняли в соответствии с аналогичным федеральным нормативно-правовым актом», — сказано в публикации.

В Новосибирске открыли первый в РФ затапливаемый парк

В Новосибирске открыли первый в России затапливаемый парк «Каменка» площадью 13,4 гектара, пишет atas.info.

«Главная особенность парка — территория затопляется в весеннее половодье. Функциональные зоны выстроены с учетом ежегодных колебаний уровня воды», — говорится в материале.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в Max, это был один из наиболее сложных проектов благоустройства в истории города. Общественное пространство создали на месте заброшенной промзоны и затапливаемых участков в пойме реки.

«Его благоустройство потребовало решения множества инженерных и экологических задач, а на реализацию направлены средства трех уровней бюджета», — добавил Максим Кудрявцев.

В Удмуртии врачи провели первую в истории республики пересадку печени

В Удмуртии врачи выполнили первую в истории республики пересадку печени, она прошла успешно, пишет udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным издания, операцию провели мужчине, который два года находился под наблюдением врачей. После комплексного обследования ему подтвердили необходимость трансплантации и включили в лист ожидания.

Операция продолжалась 5 часов 10 минут и прошла успешно. Пациент остается в отделении под наблюдением специалистов.

«Работала объединенная команда: специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова — Степан Зубенко и Михаил Болдырев,а также врачи 1 РКБ — хирург Юлия Черепанова, сосудистый хирург Вячеслав Семенюта и анестезиолог Алексей Мерзляков»,— отмечается в публикации.