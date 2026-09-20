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300 тысяч берез и прыжки с парашютом. Горячие будни хранителей леса

Осенью в стране проходит акция «Сохраним лес».
Осенью в стране проходит акция «Сохраним лес». / Игорь Подгорный / РИА Новости

В третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. В этом году праздник выпал на 20 сентября. Для отрасли это время подведения итогов: благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» в лесничествах обновляют технику, а площадь посаженных лесов с 2021 года наконец превышает площадь сгоревших и вырубленных.

Как выращивают будущий лес

В Чапаевском лесничестве Самарской области под присмотром Виталия Казакова находится больше 8 тысяч гектаров. Новая жизнь начинается в питомнике. Земле здесь дают отдыхать, а сорняки пропалывают только вручную. Полив - строго на рассвете или на закате, чтобы не сжечь листья.

«Без питомника никак. Здесь все начинается», - говорит Виталий.

Труднее всего с березой. Ее мелкие семена нельзя закапывать в землю. Их сеют в подготовленные борозды прямо в первые морозы, а сверху закрывают соломой и щитами, чтобы не унесло ветром. Этой осенью питомник планирует выдать около 300 тысяч берез и 180 тысяч ясеней.

Виталий также учит местных школьников ценить природу: «Детям интересно посмотреть, как все растет, откуда берется лес. Школьники поначалу удивляются, принимая защитные полосы за ограду. А через год, когда приходят снова, уже сами объясняют новичкам, для чего сосне нужна снежная куча и почему березу нельзя прикапывать».

После высадки за саженцами ухаживают еще несколько лет. «Многие думают, что лес сам по себе растет. Но это не так: ему нужны забота и хороший хозяин», - отмечает лесничий.

«Работаю как обычно. И героем себя не чувствую».
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Кто защищает тайгу от огня

Самая тяжелая часть работы - борьба с пожарами. Сейчас особый противопожарный режим действует в 47 регионах. Леса с земли и воздуха круглосуточно охраняет Авиалесоохрана.

Алексей Гольдер пришел в Карельскую авиалесоохрану обычным пожарным, а этим летом уже тушил огромные пожары в Красноярском крае: «Там пожары-десятитысячники. Постоянно в огне: куда ни повернешься - везде огонь. Голову поднимаешь, а дерево все быстрее и быстрее горит, звук такой, будто турбина раскручивается. Спасаем легкие страны, планеты. За меня горды мама и жена».

Инструктор парашютно-пожарной группы из Югры Евгений Агеев раньше семь лет служил в спецназе, а теперь прыгает с парашютом прямо к очагам возгораний: «Для меня было важно вернуться в небо. Я всегда считал, что мужчина должен быть воином, хотел защищать свою страну. Работа в авиалесоохране - это защита леса, а лес - это храм. Это достойная работа, непростая, тяжелая».

Каждый день таких пожарных начинается с медкомиссии и тренировок на тренажерах отцепки. Помимо физподготовки, нужно идеально знать физику горения - в разной тайге огонь ведет себя по-своему.

«Для меня большая честь быть частью команды Авиалесоохраны России. Лесное пожарное братство - это не просто слова: за твоей спиной надежный товарищ, будь он из Москвы, Ханты-Мансийска или Красноярска. Профессионализм лесных пожарных - это щит для Родины», - делится Евгений.

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Как помочь лесу

Осенью в стране проходит акция «Сохраним лес» - в 2026 году планируют высадить 70 миллионов деревьев. Помочь может любой: достаточно выбрать точку на сайте сохранимлесрф.рф и приехать. Лопаты, перчатки и саженцы выдадут на месте.

 
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