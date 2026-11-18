В Москве высота снежного покрова местами достигает 3 см, однако уже к вечеру четверга от первого снегопада не останется и следа. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодня осадки в виде снега и мокрого снега продолжатся. Сейчас высота снежного покрова в Москве от 1 до 3 см, на ВДНХ - 2 см. Так как выпавший снег тяжелый, а температура воздуха слабоположительная, то выпавший к утру снег будет оседать, а новый будет прибавляться. При этом высота снежного покрова существенно не изменится, к вечеру останется 1-2 см», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в ночь на четверг местами пройдет небольшие осадки, мокрый снег с дождем.

«Завтра снег фрагментарно где-то сойдет, где высота покрова была до 1 см. Сплошного снежного покрова в столичном регионе уже не будет. А так как днем завтра ожидается +4...+6°С и дожди от небольших до умеренных, то к завтрашнему вечеру от снега не остается и следа», — подчеркнула собеседница aif.ru.