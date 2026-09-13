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На Украине суд арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Лебединский районный суд на Украине постановил арестовать палку длиной около 60 сантиметров, ставшую орудием нападения на сотрудника территориального центра комплектования. Об этом сообщают украинские СМИ.

Старший лейтенант Сергей Зима проверял документы у украинца Алексея Омельченко, которого собирался задержать. Однако мужчина схватил палку и несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове. Омельченко задержали на месте, а палка стала главным вещественным доказательством.

Позже суд принял решение об аресте палки. Самому Омельченко предъявили обвинение в нанесении побоев должностному лицу.

Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК во Львове ударил женщину во время конфликта на улице.
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