Пожарные завершили тушение всех возгораний на промышленных объектах в Азове Ростовской области, возникших после украинской атаки. Об этом сообщили в администрации города.

Последний очаг пожара тушили более полутора суток.

В администрации Азова поблагодарили участников спасательной операции за работу по ликвидации последствий атаки.

«Коллектив администрации города Азова благодарит всех участников спасательной операции, которые, рискуя жизнью, более 1,5 суток провели в настоящем пекле. Чтобы устранить последствия террористической атаки, ими предпринимались усилия на грани человеческих возможностей», — сообщили в городской администрации.

Также в Кемеровской области потушили пожар на месте крушения самолета.