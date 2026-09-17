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На Камчатке врачи спасли ребенка с яичной скорлупой в легких

www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Врачи краевой детской больницы на Камчатке совместно с коллегами из детской больницы во Владивостоке спасли ребенка с яичной скорлупой в легком.

По данным Минздрава Камчатского края, состояние полуторогодовалого ребенка стремительно ухудшалось. Врачи установили, что причиной является инородное тело в легком. Ребенка необходимо было эвакуировать в федеральный центр. Однако благодаря сотрудничеству с коллегами из Приморского края помощь организовали на месте.

«Оказалось, что у ребенка в легком была яичная скорлупа, но теперь его жизни ничего не угрожает», — рассказал главврач Камчатской краевой детской больницы Валентин Савченко.

Ранее сообщалось, что в Югре врачи удалили 17-летней девушке две швейные иглы, которые были в ее организме несколько лет.
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ОбществоКамчатский крайяичная скорлупа
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