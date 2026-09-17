Награждены рабочие, спасшие из пожара девочку с помощью одеяла: новости РФ

Мэр Мурманска Иван Лебедев наградил рабочих, которые спасли мать и ребенка из горящей квартиры, передает АБН24.

Иван Лебедев вручил рабочим благодарственные письма и подарки. Благодарности получили сотрудники Управления дорожного хозяйства Василий Володин, Денис Ильяшенко, Денис Морозов и Дмитрий Кузичев. Кроме того, наградами отметили супругов Татьяну и Дмитрия Поповых, а также Владимира Курбатского.

Инцидент произошел 8 сентября. Очевидцы растянули одеяло и поймали девочку, а затем вывели из горящей квартиры ее мать. Они также спасли домашних животных.

В Магнитогорске ликвидировали пожар в промышленном здании

В Магнитогорске вспыхнул пожар на производственном объекте, который тушили более восьми часов, пишет vecherka74.ru.

«К ликвидации пожара привлекались 49 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В результате пожара никто не пострадал.

Врачи удалили 17-летней девушке две швейные иглы, которые были в ее организме несколько лет

В Югре врачи удалили 17-летней девушке две 5-сантиметровые швейные иглы, которые находились в ее организме несколько лет, передает sitv.ru.

По данным департамента здравоохранения региона, девушка получила травму с иглами еще в детстве, но не рассказала об этом родителям. На протяжении нескольких лет инородные тела никак себя не проявляли. Однако впоследствии подростка стали беспокоить боли.

Хирурги удалили иглы. Пациентку уже выписали домой.