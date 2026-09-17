Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
181

Награждены рабочие, спасшие из пожара девочку с помощью одеяла: новости РФ

Сюжет Новости регионов
Telegram-канал Ивана Лебедева
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Мэр Мурманска Иван Лебедев наградил рабочих, которые спасли мать и ребенка из горящей квартиры, передает АБН24.

Иван Лебедев вручил рабочим благодарственные письма и подарки. Благодарности получили сотрудники Управления дорожного хозяйства Василий Володин, Денис Ильяшенко, Денис Морозов и Дмитрий Кузичев. Кроме того, наградами отметили супругов Татьяну и Дмитрия Поповых, а также Владимира Курбатского.

Инцидент произошел 8 сентября. Очевидцы растянули одеяло и поймали девочку, а затем вывели из горящей квартиры ее мать. Они также спасли домашних животных.

В Магнитогорске ликвидировали пожар в промышленном здании

В Магнитогорске вспыхнул пожар на производственном объекте, который тушили более восьми часов, пишет vecherka74.ru.

«К ликвидации пожара привлекались 49 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В результате пожара никто не пострадал.

Врачи удалили 17-летней девушке две швейные иглы, которые были в ее организме несколько лет

В Югре врачи удалили 17-летней девушке две 5-сантиметровые швейные иглы, которые находились в ее организме несколько лет, передает sitv.ru.

По данным департамента здравоохранения региона, девушка получила травму с иглами еще в детстве, но не рассказала об этом родителям. На протяжении нескольких лет инородные тела никак себя не проявляли. Однако впоследствии подростка стали беспокоить боли.

Хирурги удалили иглы. Пациентку уже выписали домой.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоМагнитогорскЮграМурманск
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть