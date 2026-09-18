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Мужчина установил рекорд по количеству сложенных за час самолетиков

wojciech_gajda / istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Американец Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, изготовив 415 бумажных самолетиков за один час. Об этом пишет UPI.

Достижение было зафиксировано по правилам Книги рекордов Гиннесса, которые предусматривают строго определенную последовательность из семи этапов складывания каждого самолетика.

Во время попытки Рашу помогала команда ассистентов. Они подавали ему бумагу, передавали готовые самолетики независимым свидетелям и запускали их, проверяя способность каждой модели преодолеть установленную минимальную дистанцию. Всего за 60 минут американец сделал 415 самолетиков, затрачивая на один в среднем около 8,7 секунды.

Раш известен большим количеством рекордов и на сегодняшний день является обладателем более 200 достижений. Теперь он намерен установить еще один рекорд — по скорости складывания и запуска бумажного самолетика. Нынешний лучший результат в этой дисциплине составляет 4,54 секунды.

Ранее 97-летняя жительница Челтнема Бетти Бромадж вошла в Книгу рекордов Гиннеса, установив новое достижение как самая возрастная женщина планеты, отважившаяся выйти на крыло самолета во время полета. 
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ОбществоКнига рекордов ГиннесаСША
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