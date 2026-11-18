Украина до сих пор не ответила на предложение со стороны России о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тема этой операции с высокой долей вероятности может быть заявлена на предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита в Китае.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что молчание Украины — это попытка скрыть реальное положение дел.

«Украина не хочет об этом говорить, потому что иначе вскроется вранье, которое они транслируют всей Европе, заявляя о якобы своем контроле Константиновки. Они просто издеваются над мирными жителями и пытаются максимально большее количество людей убить, нанося удары беспилотниками», — отметил он.

Сенатор Джабаров подчеркнул, что разрешение Зеленского для обсуждения этой темы лидерами РФ и США не нужно.

«Зеленский к этому отношения не имеет. Его разрешение на обсуждение этой темы никому не нужно. Сейчас гадать не стоит, о чем там будут говорить. Наверное, будет много интересного. Осталось немного ждать», — поделился он мнением.

Ситуация вокруг Константиновки обнажает сразу несколько слоёв: Украина не отвечает на предложение о гуманитарной миссии, и, по версии Джабарова, причина в том, что любой реальный доступ вскрыл бы ложь о «контроле» над городом и системные удары беспилотниками по мирным жителям. При этом сенатор прямо говорит, что разрешение Зеленского для обсуждения этой темы никому не нужно — вопрос может стать предметом переговоров Путина и Трампа на полях саммита в Китае.