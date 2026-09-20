Минобороны сообщило о захвате опорного пункта ВСУ бойцом Осколкиным

Рядовой Дмитрий Осколкин, по данным Минобороны России, во время штурмовых действий захватил опорный пункт украинских сил и взял в плен двух военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что боец использовал особенности местности, чтобы незаметно приблизиться к укреплению противника.

Как утверждается, при атаке Осколкин с помощью ручных гранат уничтожил пулеметный расчет, после чего участвовал в зачистке опорного пункта. В результате два украинских военнослужащих были взяты в плен.

По оценке российского военного ведомства, действия рядового позволили штурмовой группе закрепиться на более выгодных позициях. Полученные от пленных сведения, как отмечается, могли предоставить информацию о численности и расположении украинских подразделений.

Ранее ВС РФ минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов БПЛА по объектам военной логистики, складским помещениям и портовой инфраструктуре на Украине.