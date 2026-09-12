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Кулак возмездия громит Украину: 777 взрывов раздались за атаки на РФ

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Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Сотни украинских дронов пытались атаковать российские регионы в ночь на 11 сентября. Ответ последовал мгновенно - военные объекты украинских боевиков горят по всей Украине. 

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какой последовал ответ. 

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября российские силы ПВО отразили атаку 777 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Самарской областями, Пермским краем, Республикой Марий Эл и другими регионами РФ.

В частности, в Волгоградской области пострадали два человека, повреждены жилые дома. В Туле два человека погибли, трое получили ранения. 

«Российские военные систематически наносят удары по врагу. Выявляются места запуска беспилотников, наносятся удары. Украинская ПВО ослаблена, это позволяет применять для ударов авиацию. Уничтожаются объекты ВПК, логистика», - пояснил военный эксперт.

В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на 11 сентября были поражены ключевые военные объекты ВСУ. В Киеве и Киевской области были поражены дата-центр, обеспечивающий хранение, обработку и передачу разведданных; логистический центр, где хранили комплектующие для БПЛА.

В Хмельницкой и Днепропетровской областях также были поражены центры для хранения и распределения беспилотников и комплектующих к ним. 

В Одесской области под удар попал завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. Там же поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. 

Ранее стало известно, что за огненный гриб поднялся над Киевом. Раскрыта цель мощного удара. 
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