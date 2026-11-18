Полотно русского художника-авангардиста Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» (Betonte Ecken) было продано на аукционе Christie's, посвященном искусству XX века, за 74 миллиона долларов. Эта сумма стала рекордной для произведений живописца.

Финальная ставка была сделана по телефону. На заключительном этапе за картину соперничали два участника торгов. Лот едва не достался одному из них за 73,5 миллиона долларов, однако в последний момент неизвестный покупатель предложил на 500 тысяч больше. С учетом комиссии аукционного дома общая стоимость приобретения составит 85,78 миллиона долларов. Размер полотна — 130 на 130 сантиметров.

Картина была создана в начале 1920-х годов. Перед аукционом ее стоимость оценивалась экспертами в диапазоне от 60 до 80 миллионов долларов. В 1929 году произведение приобрела Хилла Ребай, первая директор нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма.

Ранее потомки еврейской семьи Фишер обратились к аукционному дому Sotheby's с требованием снять с торгов картину Винсента ван Гога «Цветущие каштановые деревья».